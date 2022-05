Kortsud ja joonekesed on vananemise vältimatu osa, kuid silmaümbrusnahk on eriti õrn ja õhuke, mistõttu on see üks esimesi piirkondi, kus inimesed kortse märkavad. Allpool annavad eksperdid nõu, kuidas kortsukeste tekkimist edasi lükata.