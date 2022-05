ETTEVAATUST ⟩ Ära lase uuel kallimal tõmmata end mürgisesse sõnumivahetusse

Ebajärjekindel sõnumivahetus potentsiaalse kallimaga viib viha, pettumuse ja rõõmu nõiaringi, millest on raske välja murda.

Kohtasid toredat inimest, kellega eelmisel õhtul hoolega flirtisid. Järgmisel päeval löövad silmad särama, kui näed temalt saabunud sõnumit: «Nii tore oli sinuga tutvuda. Loodan, et sul on hea päev.» Kirjutad lootusrikkalt: «Mul on hea päev. Kuidas sul?» Vastust aga ei tule.