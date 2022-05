PROOVI JÄRELE! ⟩ Paberrätiku nipp sibula hakkimiseks, et vältida pisarate voolamist

Ja kuigi olete võib-olla proovinud pisarate vaos hoidmiseks mitmeid lugematuid nippe, on ühe naise poolt Facebooki paisatud näpunäide midagi sellist, mida te pole veel proovinud ega oma repertuaari lisanud.

Trina Michelle väidab, et võite unustada ujumisprillide kandmise, valaskalana vee suus hoidmise ning puulusikad või puulusikate suus hoidmise – parim nipp, mille ta on leidnud, on lihtsalt niiske paberrätik.