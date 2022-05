VIDEO ⟩ Naine tähistas oma sajandat sünnipäeva langevarjuhüppega

Raymond Sullivan, kes teenis II maailmasõjas rindeõena, hüppas langevarjuga, et tähistada oma sajandat sünnipäeva. Eakas naine tegi hüppe instruktoriga tandemis.

«Ma pole kunagi langevarjuhüpet proovinud. Olen 100 aasta jooksul paljusid asju proovinud, aga langevarjuhüpe oli tegemata. Sellepärast mõtlesingi, et kuni suudan ja saan, pean selle ära tegema. Pean ütlema, et see oli hirmus,” rääkis naine.