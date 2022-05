LAPSERÖÖV SOOMES ⟩ Kuidas suutis kolme lapse isa jätta 9-aastase kinniseotuna metsa?

Kahtlustatav mees röövis lapse relva ähvardusel, sidus ta auto põrandale kinni ja kattis tema näo. Pärast seda said lapse hooldajad lapse telefonilt väljapressimisteate. Lõpuks jättis mees lapse puu külge seotuna metsa. Politsei sõnul oli teo eesmärk lapse vanematelt raha välja pressida.

Soome kriminaalajaloos on tegemist küllaltki haruldase juhtumiga. Kui Iltalehti mehe tausta uuris, selgus, et lisaks varem toime pandud kuritegudele on ta muuhulgas kolme lapse isa.