Ärge kutsuge kohtingukaaslast Netflixi vaatama: populaarses kutses peitub oht

Mõiste «Netlix ja chill» sai alguse 2009. aastal veebimeemina ning see termin on juba üle kümne aasta olnud väljakujunenud kui kutse voodisse kiremängudele. Ütlust tasub mõistagi vaadata kontekstis: sõbra suust kuuldes on see teistmoodi jutuvada kui Tinderist leitud paarilise öelduna.