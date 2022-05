Homsest vaja hakata pulmi planeerima? Alusta just nendest sammudest!

Tuntud pulmaisa Ingar Dubolazov on saanud tunnustust paljude pruutpaaride poolt. Mees avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», milliseid võiksid olla viis kõige esimest sammu, mis tähtsa päeva planeerimisel märkimisväärse tähtsusega.

«Tänase kiire elutempo juures on kõikide noorte jaoks oluline hinnata oma ajalist võimekust. Nüüd, kui see tee jalge alla võetakse, siis tasub teada, et teatud perioodid on planeerimisel hästi intensiivsed,» sõnas Dubolazov.

Pulmaisa tõi välja, et üks kiiremaid aegu peo planeerimisel on kindlasti päris algus. «See on aeg, mil tuleb erinevat infot koguda! Mis on see, mida noorpaar soovib ja kuidas nad oma pulmapäeva näevad. Tasub mõelda, kui palju on üldse võimalik oma argiste ja muude tegevuste kõrvalt leida aega pulmapeo planeerimiseks,» sõnas ta.

«See viib tahest tahtmata küsimuseni - kui palju on välist abi vaja? Tegevusi on palju: info kogumine, mõtete vormimine ja kõik muu sinna juurde. Kui leitakse, et appi on vaja võtta pulmakorraldaja, siis tasub mõelda, kas võiks kohe paati võtta ka pulmaisa. See kõik on muidugi enda otsuse koht,» märkis ta.

Seejärel võiks ette võtta esimeste ideede peegeldamise hindade vastu. «Tasub kaardistada, mis hindadega ja mida on hetkel turult saada. Mis seal salata, kusagil on ju mingisugused piirid. Tihtipeale pole inimestel ka ettekujutust, kui palju mingid teenused võivad maksta,» lisas Dubolazov.

Pulmaisa soovitas koguda hinnapakkumisi ning uurida sõprade ning tuttavate kogemusi. «Peegeldage enda soove sellega, mis turul toimub. Nii saate loodetavasti reaalse pildi, kui palju soovitud teenused ja tooted maksma lähevad,» rääkis ta.

«Kui on saadud paika abiliste nimekiri ja ülevaade maksumustest, siis tuleb asuda tegevusi prioritiseerima! Mis on see, mis on noorpaarile pulmapäeva juures kõige olulisem? Olen ise olnud pulmades ja tean, et prioriteet saab olla väga erinevates kohtades. Mõne paari jaoks on oluline toit, olen näinud ka viiekäigulisi pulma õhtusööke. Teised noored eeldavad, et kõige tähtsamat rolli kannab meelelahutuslik osa - muusika ja bänd on määrav! Kolmandad leiavad, et pulmaisa on kõige olulisem,» rääkis Dubolazov.

Kõige olulisemad tegijad tasub broneerida kõige esimesena. «Siis saab järjest allapoole liikuda ja järgmiseid otsuseid teha. Tegemist on üldiselt kuluka üritusega. Sellest lähtuvalt minu soovitus: pulmi oleks hea korraldada aasta aega ette. Mina olen täna näiteks olukorras, kus aasta 2023 juulikuu laupäevad on kõik juba välja müüdud. Hakka varem pihta, nii saad hindadest aimu ja ei teki suurt stressi sellest, et kõik koondub ühele ajahetkele,» sõnas mees.

«Viienda punktina - kõige paremas mõttes. Kallid noorpaarid, näidake oma iseloomu! See on eeskätt teie päev ja see peab olema teie nägu. Näiteks, isegi kutseid saab teha ülimalt originaalselt. Mõni noorpaar ei soovi lilli, seega on toodud külaliste poolt pudeleid, koeratoitu, kruve ja küünlaid - tõesti, mida iganes! Oluline on kindlasti ka meeskonna valik. Ehk siis, kes aitavad teie mõtted ja hinge sellest päevast paistma panna,» rääkis Ingar Dubolazov raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».