EMADE LOOD ⟩ «Alles emaks saamine vedas mind rularampidele ja seitsmemeetrisesse hüppetorni...»

Esimene asi, mis minu emaga seostub, on asjaliku arutelud. Oleme palju kordi pikki tunde analüüsinud erinevaid inimeste käitumismotiive, ühiskondlikke nähtusi ja ta on selgitanud lahti loodusnähtusi. Meie jututeemadeks on kuidagi sellised asjalikud teemad. Ema puhul kasutan tihti väljendit «minu tark ema.»