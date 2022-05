Paariterapeut avaldab isiksuseomaduse, mis muudab suhted püsivaks

30 aastat paariterapeudina töötanud Judy Tiesel-Jensen paljastab, millise omadusega paarid jäävad kokku. Selleks on avatus. Suurem potentsiaal koos jätkata on neid paaridel, kes kuulavad oma partneri päriselt ära ja isegi nõustuvad mõne tema kaebusega. Suurema tõenäosusega lähevad lahku paarid, kes mängivad verbaalset pingpongi, et kellel on õigus ja kumb käitus valesti.