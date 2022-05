Mis on kolme päeva reegel ja miks iga uus suhe seda vajab?

Kolme päeva reegel on see, kui sa ei kontakteeru potentsiaalse kallimaga kolm päeva, et näha, kas ta võtab sinuga aeg-ajalt ka esimesena ühendust.

Otsid sa seksi või püsisuhet, kolme päeva reegel tuleb alati appi, et päästa end võimalikust murtud südamest. Kolme päeva reegel on see, kui sa ei kontakteeru potentsiaalse kallimaga kolm päeva, et näha, kas ta võtab sinuga aeg-ajalt ka esimesena ühendust.