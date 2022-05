ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Muusikasõprade jaoks pole muidugi mingi üllatus, et toimub Tallinn Music Week ja seda ka Narvas. Tule ja kuula muusikat piirilinna popimates kohtades nagu Art Club Ro-Ro, Kunstiresidentuur Narva Art Residency, Kreenholmi ala jms.

Reede õhtul saab kuulata Estonia kontserdisaalis ERSO Kevadklassika kontserti, dirigeerib Neeme Järvi. Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis on juuni keskpaigani vaatamiseks näitus «Kuidas valmis film apteeker Melchiorist».

Rännakud ja vaatlused looduses

Mai on looduskaitsekuu – metsarahval on saabunud poegemise aeg, terve mets on kui üks suur sünnitusmaja. Sellest lähtuvalt soovitame metsas liikuda peamiselt mööda radu ja vaiksemalt kui tavaliselt. Tule matka koos grupijuhiga: reede õhtul toimub Soomaal piibrimatk, laupäeval Luunja Laukasoos matk nimega «Karu on liikvele läinud» ja pühapäeval emadepäeva pannkoogiretk Suursoosse.

Oled kõndimises lausa meister? Siis tule laupäeval viie järve matkamaratonile – 42 km pikkune kõndimine Tallinna järvede ümber. Ja kui ka sellest väheseks jääb, siis pühapäeval toimub Kõrvemaal Matkatrenn. Looduses viibides soovitame kasutada linnuhäälte tuvastastamise rakendust Birdnerd, sest tore on ju teada, kes su lähedal sädistab.

Messid ja laadad

Tallinna Lauluväljakul toimub nädalavahetusel kobarmess – viis erinevat teemat (pidu, tervis, auto, aiandus ja toit), kontserdid ja palju lusti lastele. Luigel saab külastada igakevadist suurüritust, kuhu tõttavad paljud lapsevanemad, et oma võsukestele loomi näidata – Maaelu Näituslaat. Muidugi saab seal ka aia ja kodu jaoks huvitavaid oste teha.

Maiasmokad võtavad aga kindlasti suuna Haapsalu poole – promenaad täitub laupäeval šokolaadiga, sest mida muud Šokolaadifestivalil pakutakse?! Kihnusse minnes saab aga osa Räimeretkest.