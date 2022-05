5 lõbusat õuemängu, mida koos ema ja vanaemaga mängida

● Et mängus olevaid puid on üks vähem kui mängijaid, jääb keegi taas puust ilma. Temast saab järgmine hüüdja.

● Üks mängija on perenaine, teine on hunt, ülejäänud on haned-luiged.

● Mängijate ülesanne on perenaise juurde jõuda, ilma et hunt neid puudutaks.

● Need, keda puudutatakse, lähevad üle vastaste võistkonda. Võistkonnad lähevad tagasi algsetele joontele ja mäng jätkub. Võitja on see võistkond, kellel on mängu lõpuks rohkem liikmeid alles