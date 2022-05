Selles vanuses ei kannata naised enam kehva seksi välja

Veelgi enam, järgmisel aastal on naised seksuaalselt kõige enesekindlamad: 39 protsenti 22-aastastest ütles, et nad naudivad seksi rohkem, kuna on enesekindlamad.

Miks on siis 21 vanus, mil toimub seksuaalne pöördepunkt? Seksiekspert Kate Moyle ütles, et 21 on umbes see vanus, mil paljud inimesed liiguvad ühest eluetapist teise – eriti kuna paljud lõpetavad ülikooli ja asuvad tööle. «Koos elufaasiga muutuvad ka ootused ja kasvavad arusaamad, mis on meie jaoks vastuvõetav ja mis mitte.»