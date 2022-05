Knight ütles, et alustamine aususega on ülioluline. «Kui sina ja partner väldite sellest rääkimist, mida te voodis soovite, siis on tõenäoline, et üks (või mõlemad) on seksuaalselt rahulolematud,» selgitas ta. «Kui need vestlused on keerulised, siis kaasake «kolmas osapool»,» lisas ta. «Ära alahinda, kui kaugele võib jõuda vestluse stiilis «ma lugesin sellest raamatust...»»