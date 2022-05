Teismelise rindkerest leiti tema arenemata kaksik

«Kasvaja sisaldas mitut täiesti erinevat tüüpi kudesid - rasva, sideainet, kõhresid ja karvu, mis näitasid, et see oli patsiendi kaksiku arenemata loode,» tsiteeris pediaatriline kirurg ja meditsiiniteaduste kandidaat Ruslan Molotov. Arst rõhutas, et kasvaja eemaldamine on vajalik, sest see võib jätkuvalt suureneda, avaldades survet teismelise südamele.