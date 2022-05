VIDEO ⟩ Poja siiras reaktsioon sõjast naasnud isa nähes liigutab kogu maailma

Viiruslikuks läinud video näitab lapse reaktsiooni, kui ta näeb üle aastase lahusoleku oma sõdurist isa ja see on sulatanud vaatajate südamed.

"Sõdurist isa üllatas poega töölt naastes," seisis kauni video pealdises. Videol on näha isa sisenemas tuppa, kui lapse ema vaigistab kõiki ja astub poja juurde. Pojal on silmad kinni seotud ja ta arvab, et see on tema treener ning hakkab kickboxi treenima. Kuid kui isa temaga juttu alustab, tunneb ta isa hääle järgi ära ning rebib silmasideme peast. "Issi!" Järgmisel hetkel on ta hüppega oma isa kaisus.