MOODNE JA SOODNE ⟩ Vaata, mida kõike vaid 15 euro eest saab!

Esiteks tasub üle saada eelarvamusest, et kallis asi peaks justkui parem olema. See ei pruugi nii olla. Teise ringi poodidest võib leida kõikvõimalikke aardeid! Taaskasutatud moodi võib

Võtsime suuna Tallinna kesklinnas asuvasse populaarsesse kaltsukasse, et näha, kas ja mida on võimalik endale 15 euro eest selga saada. Eesmärk oli leida riideid, millega saaks pidulikule üritusele minna, kontoris käia või niisama vabal ajal selga tõmmata.

Üle ootuste kiiresti olime endale siit ja sealt stangedelt sületäie riideid valinud ning seadsime sammud riietuskabiini. «Kaltsukasse tasub alati koos sõbrannaga minna, sest siis on keegi, kes julgetele valikutele takka kiidab,» jõuame kohe alguses ühisele arvamusele. Eks selles ole ka oma tõepõhi, sest üksi käies tõepoolest kiputakse liiga turvalisi valikuid tegema, sõbraga käies on see jällegi nagu kvaliteetaeg, mil tahaks lõbutseda.

Mida me siis kaltsukast leidsime? Palju positiivseid emotsioone! Mõnusast materjalist kleidid, üks värvilisem kui teine, taevasinine pintsak ja püksid, stiilsed mantlid, vabaajariided, trendikad käekotid, jalanõud ja palju muud, mida ei jõudnud ära proovida. Veendusime, et viieteist euro eest on tõepoolest võimalik end riidesse saada, ning taaskasutus on äge!