Küüneprofi nõuanded: nii kasvatad oma küüned terveteks ja tugevateks

Kui soovite loomulikult pikki küüsi, võib seda olla raske saavutada. Just siis, kui tundub, et soovitud pikkus on kohe-kohe käes, murdub üks paharet ning olete sunnitud ka teised üheksa lühikeseks viilima. Kuid professionaal küünte alal jagab nippe mida tuleks teha, et saada kiiresti pikemad ning tugevamad küüned.