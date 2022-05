Kas ja kuidas valida tõhusaid päikeseprille supermarketist või tanklast

Lapse- ja teismeiga on aeg, mil silmi tuleks eriti hästi kaitsta. Silmakirurg Sirpa Loukovaara rääkis After Five saates, et umbes pool UV-kiirtega kokkupuutest toimub enne 20. eluaastat. Selle põhjuseks on muuhulgas see, et lapsed on päikesepaistelistel päevadel rohkem õues päikese käes, samal ajal kui täiskasvanud viibivad varjus või toas.