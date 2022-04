IMEARMAS GALERII ⟩ Eesti kuulsad lapsed pidasid koos emmede-issidega pidu

Meeleoluka moeshow stiliseeris tunnustatud stilist ja Eesti Kunstiakadeemia moedisaini korralduse erialajuht Marion Laev ning lavastas koreograaf Liisi Org. Moelavale astus 11 last – Gerli Padari tütar Camilla, Moonika Tuvi pojad Benjamin ja Sam, Juss Haasma tütred Miia ja Madli, Tanja Mihhailova-Saare ja Mikk Saare poeg Teodor, saate "Eesti parim pagar 2018" võitja, suunamudija Sandra Daškova-Roots tütred Adriana ja Elisabeth, suunamudija Miramii tütar Isabel, suunamudija Marie Tautsi vend Robin, suunamudija suvimariliisi tütar Meena.

Laste kevad-suvise moe märksõnadeks on lillemuster, retro ja värvid. Nii nagu ka täiskasvanute moes, on ka laste riiete seas üha populaarsemaks muutunud hooajatud riided ja jätkusuutlikud materjalid. Palju leiab kahtepidi kantavaid jakke, kudumeid, heegeldatud kampsikuid, mida on võimalik kihiti selga sättides kanda erinevatel aastaaegadel terve aasta jooksul. Vaata kogu meeleolukat galeriid!