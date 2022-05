ÖINE SALAGALERII ⟩ Volbriöö parimad peod ja säravaimad pidutsejad

Volbriööd võib pidada nõidade ööks, pöörase pidutsemise ajaks või ka lihtsalt heaks hetkeks, et kevadet ülevoolaga kirega tervitada. Enne seda, kui koroonaaeg avalikus ruumis toimuvale oma piirava pitseri vajutas, oli see tavaliselt aeg, milleks korrakaitsjad rohkem patrulle linna saatsid, et olla vajadusel valmis joovastuses noori taltsutama.

Volbriöö kõige stiilsemad ja säravamad pidulised ning parimad peod Tallinnas. Foto: Jaanar Nikker

Kuid tundub, et paljugi on muutunud. Jaa, inimesed on võimalust pidutseda pikalt oodanud ja osa selle isegi unustanud. Samas on õpitud end vabaks laskma ja rõõmu tundma nii, et see teiste kulult ei käiks. Nüüd osatakse möllata ka sõbralikult ja stiilselt! «Vaib linnas oli väga mõnus ja tšill, ei olnudki mingit agressiivsust õhus,» muljetab Postimees Naisele pilte teinud fotograaf Jaanar Nikker. Energiline mees tegi Tallinnale mitu tiiru peale ja nägi hordides säravaid inimesi, kelle kohta oleks õiglane öelda – pidutseda tuleb osata ja nemad seda kunsti mõistavad. «Kõik oli väga lõbus! Aga rahvas oli siiski oma urust välja tulnud, viimaks ometi on linnas energia taas üleval.»

Kõik Eesti superkaunitarid on maikuu saabudes oma urgudest taas välja tulnud. Elu tahab elamist, olgu ajad millised tahes! Selline värskus ja rõõm teeb lihtsalt silmale pai. Foto: Jaanar Nikker

Elephants From Neptune kontsert oli tõenäoliselt üks kuumemaid punkte, kuhu volbriööl võis sattuda. Robert Linna energialaeng ja vahetu särts laval on sedavõrd suur, et selle pealt saaksime rahus terve Tallinna soojaks kütta ja päevapealt Venemaa gaasist loobuda. See on mõistagi nali, aga igati kohane kujund kirjeldamaks nii suure ja sooja säraga artisti. Ja ega ninamehele ei jää alla ka ülejäänud bändipoisid!

Elephants From Neptune kontsert Uues Laines oli pealinna kuumim punkt. Foto: Jaanar Nikker

Mida pikemalt pidutseda jaksad, seda põnevamaid hetki näed! Kuid kes varem koju pakkis, saab kõigest osa meie galerii vahendusel.