Segaduses naine: mu mees keeldub minuga ühes voodis magamast, kui mul päevad on. Ta ütleb, et...

Mees ja naine voodis. Pilt on illustratiivne.

Kui naisel on menstruatsioon, on kaisutamine parim viis, kuidas meest oma armsamat sel ajal toetada saab. Veebilehel Reddit jagab oma kogemust aga naine, kelle mees keeldub temaga ühes voodis magamast, kui naisel on päevad.