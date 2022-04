Moetööstuses näitavad suunda kalanahast kleidid ja banaanilehtedest kotid

Ananassikoortest tossud, nõgestest või kalasoomustest kleidid, samblast lõng ja banaanilehtedest käekotid on moetööstuse värske suund.

Maailma esimese banaanikiust tehnilise kanga looja Bananatex toob poolnaljaga välja, et kangast valmistatud rõivaid ning jalatseid võib lausa süüa. Tegelikult on jätkusuutliku materjali mõte parendada meie planeedi tulevikku.

Samas, kui inimeste tarbimine ei vähene, pole uudsetest materjalidest kasu. Vastutustundliku moe häälekandja The Good Goods esindaja Victoire Satto paneb südamele, et praeguseid materjale ei saa lihtsalt teistega asendada. «Pole kasu, kui hakatakse kasvatama ja maha võtma puid, et moetrendidele mahtu lisada.»