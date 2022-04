Märgid, mis näitavad, et sa peaksid suhetest pausi tegema

«Vahel vajame pausi, et keskenduda ja mõelda, kuidas tutvumine mõjutab meie vaimset ja emotsionaalset tervist,» ütles suhteekspert Kate Moyle. «Tutvumine võib võtta palju aega, mida soovime veeta koos sõprade ja perega, kellega koos olles me juba tunneme, et meid armastatakse ja hinnatakse.»