ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Kõigi 1. mail avatud maaturismi ettevõtete kohta saad infot maaturismi veebilehelt: seal on need mugavalt paigutatud Eesti kaardile ning saad selle järgi omale marsruudi koostada. Eesti oma veinitalude toodang on viimastel aastatel kodumaisele köögile hulganisti põnevaid maitseid lisanud. Eesti Veiniteeks ühinenud talude uksed on avatud kahel päeval kella 11–17ni ning saab pilgu heita kõigele: tooraine kasvatamisele, tootmisele, veinimeistritega juttu rääkida, degusteerida ja kaasa osta – ning muidugi uurida ka suviste ürituste kohta, mis on veinitaludele põhihooaeg.