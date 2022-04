O'Neill avaldas The Sunile, et on kolme lapse ema surma pärast täielikus šokis. «Ma olen südamest murtud. Ma pole maganud ja mul on raske seda õnnetust enda jaoks läbi protsessida. Ma ei suuda lõpetada tema perekonnale mõtlemist ja mis valu nad läbi elavad. See on kohutavalt traagiline ja kurb.»