Jüri Pihel: telekanalit juhtides pead suutma sõnastada selle, mida sa tegelikult tahad

«Eestlane vaatab täna paljusid saateid seetõttu, et aeg on selline. Päris kindlasti on täna uudiste aeg. ETV töötab oma vanade hiigelaegade reitingutes. Isegi kui inimene ei taha päevakajalisi saateid vaadata, siis sisemine sundus sunnib ikkagi maailmasündmustega kursis olema. Mida keerulisemad ajad, seda rohkem seda tüüpi saated lendavad. On olnud aeg, mil «Aktuaalne Kaamera» on olnud reitingute põhjal Eesti kolmas uudistesaade. Täna on see kaugelt ja pikalt esimene. Ka Kanal 2 «Reporter» toimib hiilgavalt, üle mitme aasta teeb see taas väga kõrget reitingut,» rääkis Pihel.

Mees lisas, et auditoorium vajab mõistagi erilaadi sisu. «Mingisuguse hulga ajast üritab inimene olla ratsionaalne ning tarbida seda, mis tundub olevat õige ja vajalik. Ja siis paar tundi selle keskel vajab ta kindlasti ka puhast ning head meelelahutust,» lisas ta.

«Veel kakskümmend aastat tagasi oli kogu elanikkond oluliselt noorem. Täna on elanikkond märkimisväärselt vanem ja inimesed vananevad koos oma kanaliga. 2006. aastal nägi 65% eestlastest peamiselt vaid kolme telekanalit - ETV, Kanal 2 ja TV 3. Täna näeb pea kogu Eesti televaatajate hulk mitukümmet kanalit. Noorte vaatamisaeg jaguneb väga paljude kanalite vahel, lisandunud on mitmed voogedastusplatvormid. Kuid need päris vanad inimesed, nemad vaatavad ikka ETV'd,» selgitas Pihel.

Tunnustatud produtsent lisas, et uusi saateid on lihtne lennutada vaadatavuse TOP 10'sse, kuid on mitmeid nüansse, millega peab laiemas plaanis arvestama. «Just kommertskanali kohalt, alati peab arvestama, kes on sinu reklaamklient. Ja kes on see vaataja, keda just reklaamiandja vajab. Reklaamklientide rahast me ju elame. Üks on kindel, nad vajavad vaatatajate hulka ka nooremaid inimesi. Seetõttu, me ei saa minna vaid reitingut püüdma. Siinkohal saan rääkida just Kanal 2 näitel,» rääkis ta.

Täna on Eesti teleturul populaarsust kogumas erinevad reality-showd. Pihel lausus, et joomise ning pidutsemisega seotud tõsielusaadetel ta kauget tulevikku ei näe. «Eks see elu käib mööda spiraale. Meil pole stuudio-mälumänge olnud juba aastaid. Eelmisel hooajal tõime aga turule «Kui vana ma olen?» ja «Minu emps on kõvem kokk kui sinu ema». Ka «Kuldvillak» teeb üle paljude aastate lausa hämmastavaid reitinguid - inimesed vaatavad seda saadet rohkem kui kunagi varem! Mingi aeg on taas tagasi tulnud. Ma arvan, et «joodik-reality» eluiga on üsna lühike - sellist televisiooni tehakse mujal maailmas vähe ja see jääb kaugele niši kanalitesse,» sõnas mees.

«Kui sa kutsud reality-saatesse noori viisil: tule, me anname sulle veidike raha ja sa saad mega kuulsaks...eks ikka naiivne rumal laps läheb ja lööb kaasa. Ma siiralt loodan, et kvaliteetsete reality'te tulek on veel ees. Kas me nüüd suudame ja jaksame toota «Survivor'it»...ma ei tea, see on väga kallis. «Naistevahetust» ma ilmselt tagasi ei tooks, kuid tõsielusaadet «Maamees otsib naist» igatsen küll tagasi. Sellest viimasest ettevõtmisest on möödas on 15 aastat, maamehed ja maanaised pole ju enam need, kes nad siis olid,» muigas teletegija.

Rääkisime ka Eesti telemaastiku parimatest tegijatest. «Eestis on väga häid tegijaid! Ma leian, et siin tehakse üldse paremat televisiooni, kui nii väike riik peaks saama. Kõige rohkem on meil aga puudu headest režissööridest, sellisest, kes on võimelised häid lugusid jutustama. Kõik kes tahavad õppida seda ala - teadke, et see perspektiiv on Eestis väga suur,» märkis Jüri Pihel saates «Mitte ainult muusikast».