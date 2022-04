3 halba õppetundi, mida me oma tütardele noormeeste kohta õpetame

Enamik tütarde isadest on naljatanud, et varsti tuleb neil noormehi kaikaga oma ukse tagant ära ajada. Või kui tütar toob koju oma esimese poiss-sõbra, tuleb noormehel kõigepealt tõeline tuleproov läbida. Tegelikult räägitakse sedasi vaid soovist oma tütart kaitsta.

All on kolm pealtnäha kasulikku soovitust tütrele, kuid tegelikult need vaid hävitavad arvamust poistest.