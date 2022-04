Kuigi ta oli perest pilte varemgi näinud, hämmastas teda, kui erinev õde päriselus välja nägi. Kui õde vestluse käigus ütles, et ta töötab näitlejana, arvas mees koheselt, et ju on teda kuskil telesaates või filmis näinud. Iseenesest ta väga palju ei eksinudki. Kuid ta sattus veelgi suuremasse segadusse, kui ütles, et see nägu on talle tuttav ja pruudi vend selle peale südamest naerma puhkes.