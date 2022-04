Naine leidis vanade beebiriiete jaoks huvitava kasutusviisi

Kuid üle miljoni korra on vaadatud tema videot, kus ta räägib vanade beebirõivaste tualettpaberina kasutamisest. Loomulikult peseb ta need pärast igat kasutuskorda ära. Video on kogunud rohkem kui 65 000 meeldimist ja paljudele kommenteerijatele näib see idee meeldivat: