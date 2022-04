Saladus avalik: miks kannab Volodõmõr Zelenskõi abielusõrmust keskmises sõrmes

Selgub, et tegemist pole millegi salapärasega, sõrmuse kandmise viisil on väga lihtne seletus. Nimelt kui Volodõmõr Zelenskõi abiellus oma armastatud kaasa Elena Zelenskajaga, oli mees praegusega võrreldes oluliselt suuremas kaalus. Hiljem hakkas ta aktiivselt spordiga tegelema ja suutis tervislike eluviiside abil kaalust alla võtta. Selle tulemusena muutus sõrmusesõrmus suureks, mistõttu ta hakkaski sõrmust kandma sõrmes, kuhu see paras on.