Koristusekspert õpetab jagu saama ahjurestidele kogunenud mustusest

Suurbritannias läbi viidud uuring näitas, et keskmiselt puhastatakse ahjuriiuleid korra pooleteise aasta tagant. See on omamoodi nõiaring - tüütu töö, aga mida harvem puhastada, seda raskem see ka on. Aga ei pea olema, siin on näpunäiteid selle probleemi efektiivseks parandamiseks.