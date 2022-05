ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Tartus Emajõe kaldal on veteranipäeva puhul laupäeval Veteranirock . Veteranipäeva tähistamisega 23. aprillil täname ja tunnustame neid mehi ning naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, samuti nende perekondi ja lähedasi. Kell 19.00 algaval kontserdil astuvad üles Kosmikud koos Sõjaväeorkestriga, Propeller, Horror Dance Squad ja Vahipataljoni ajateenijate bänd. Sel kevadel veteranikuu raames kogutava rahaga toetatakse muu hulgas Ukraina veteranide ravi ja rehabilitatsioonivõimalusi.

Pärastlõunal on programmis Ivar Heinmaa dokumentaalfilm «Naised rindejoonel» 2014. aasta kevadel Ida-Ukrainas alanud sõjast naiste pilgu läbi. Lapsi ootavad tegevused õues ning otsimismäng toas. Avatakse ka sõjatehnika angaari hooaeg.

Paide Muusika- ja Teatrimajas esineb kammerorkester Kiievi Solistid. Nende kontserdireis Itaaliasse algas täpselt päev enne sõda. Sellest peale on orkester reisinud mööda Euroopat, esitades oma kodumaa lugu muusika kaudu. Orkester on olnud mitme olulise teose esmaesitajaks Ukrainas, näiteks on kandnud Ukrainas emakordselt ette ka Erkki-Sven Tüüri marimbakontserdi.