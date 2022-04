Niimoodi hoiab prints Harry printsess Diana mälestust elus

Archie ja kümnekuuse tütre Lilibeti kasvatamine koos abikaasa Meghan Markle'iga on pannud Harryt ema kohalolekut tundma rohkem kui kunagi varem. «Minu jaoks on see kahe viimase aasta jooksul olnud pidev,» selgitas ta. Tal oli selle kohta ka oma teooria. «Ta oleks justkui oma osa minu vennaga ära täitnud ja nüüd aitab mind.»