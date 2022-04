Poolteist kuud punkris peidus olev 4-aastane Alisa: ma tahan tagasi koju

Venemaa on Mariupolis asuvat tehast pidevalt pommitanud. Vladimir Putin aga ütles koos kaitseminister Sergei Šoiguga televisiooni otsesaates, et jätab terasetehase rünnaku ära. Selle asemel tuleks piirkond Putini sõnul nii ümber piirata, et kärbeski läbi ei pääseks.