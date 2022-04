Suhteeksperdi seitse põhimõtet, kuidas suhe toimima panna

Tutvumisportaal MeetnFly annab sulle ülevaate professori seitsmest põhimõttest, mis on kõikide uurimuste kokkuvõte, ja vastuse, mida siis ikkagi on harmoonilise ja kauakestva suhte jaoks vaja.

1. Tea oma partneri elust kõike

Gottman leidis, et paljudele paaridele saab saatuslikuks sama harjumus, kus üksteisele ei pöörata tähelepanu ega teata, mis partneri elus toimub. Näiteks teatakse pinnapealselt vaid üksteise rõõmudest, meeldimistest, mittemeeldimistest, hirmudest ja kasvõi stressist. Emotsionaalselt intelligentsed paarid teavad väga täpselt, mis kallima maailmas toimub. Gottman nimetab seda rikkalikuks armastusekaardiks (love map). Kui sa teist poolt tõesti ei tunne, kuidas on võimalik teda armastada?

Gottman aitab enda raamatus paaridel erinevate harjutustega üksteist põhjalikumalt tundma õppida.

2. Ära unusta kiindumust ega imetlust

See on pikaaegses suhtes kriitiline element. Kuigi pikaaegses õnnelikus suhtes olevad paarid võivad rohkem partneri vigasid märgata, tunnevad nad üksteise vastu lugupidamist ning austust. Gottman toob ka enda raamatus näite, kuidas suhet on võimalik veel päästa, kui ühiseid kogemusi meenutatakse positiivselt. Kui aga paar ei mäleta isegi üksteise algusaastate positiivseid omadusi, siis ei saa teatud suhteid enam kahjuks päästa.

94 protsendil juhtudest on paarid, kes mõtlevad partneriga koosoldud ajast ja tema isiksusest positiivselt, suurema tõenäosusega ka tulevikus suhtes õnnelikud. Kui õnnelikud mälestused on kadunud, on see märk, et suhtes on vaja abi.

3. Eemaldumise asemel pöörduge üksteise poole

Gottman on jälginud sadu paare ning analüüsinud nende käitumist. Ta leidis, et õnnelikus suhtes ja kauem koos olevad paarid, pöördudes kasvõi tühjast-tähjast rääkides üksteise poole, kuulavad ning huvituvad enda kaaslase jutust. Kaaslasele pakutakse tuge, tähelepanu ning ka huumorit. Gottmani jälgitud paaride tulemused on põnevad — koguni 86 protsendil juhtumitest, kui kaaslased pöördusid üksteise poole, rääkides eluolust, olid nad koos ka pärast kuut aastat. Kui paarid ignoreerisid enamik kordadest üksteise tähelepanekuid, olid nad abielus alla kuue aasta.