Ostle niimoodi, kui soovid kauakestvat garderoobi

Trendistrateeg Olivia Yallop selgitas, et trendid läbivad neli faasi: sissejuhatus (trend leiutatakse), kasv (esimesed kasutuselevõtjad), küpsus (trend on laialt levinud) ja hääbumine (sureb peavoolukultuurist välja).

Kui trend läbib faasi kiiresti, öeldakse selle kohta moeröögatus või mikrotrend. Seda määratleb piiratud ajavahemik, sihtrühm või ulatus ning kõige populaarsemad on need noorte seas. Suuresti põhjustab seda sotsiaalmeedia, mis moeröögatuse niigi lühikest eluiga veelgi kahandab. Sotsiaalmeediaplatvormidele on mikrotrendid kasulikud, sest toetavad nende ärimudelit. Selline mood ei tee laastamistööd aga vaid meie riidekapis, vaid ka keskkonnas. Need rõivad polegi loodud kaua kestma.