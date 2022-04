Beebiootel Britney Spears vahistati ning peab astuma kohtu ette

Ajakirjani The Blast jõudnud uute juriidilise protokolli kohaselt tabas California maanteepatrull Spearsi autoroolist, kuna ta sõitis ebaturvaliselt suure kiirusega. Trahvimenetlus väljastati 10. märtsil 2022 ja Britney peab Los Angelese kohtusaali jõudma 3. mail. Dokumendis pole konkreetset teavet selle kohta, kui kiiresti ta sõitis või kuhu ta täpsemalt teel oli.

Selgub, et see ei ole esimene kord, kui Britney on viimaste aastate jooksul kiiruseületamise eest karistada saanud. 2019. aasta juunis tabas Ventura maakonna šerifi osakond Britney samuti kiiruse ületamise eest.