Planeerid suvepuhkust? Piilu siia, Tallinnast saab nüüd otse lausa 50 sihtkohta!

Kaua oodatud suvine hooaeg on peagi ukse ees ja ka Tallinna lennujaam on nüüdseks üle läinud suvisele lennugraafikule. Muudatused tõid endaga kaasa sageduste ja otselendude arvu tõusu, pakkudes rekordarvu sihtkohti, mida saab nüüd lähikuudel rõõmsalt avastama minna.

Regulaarlennud toimuvad sel suvel 36 sihtkohta, millele saab pileteid osta otse 15 lennufirma kodulehtedelt ja lisaks toimuvad mitmed erinevad tellimuslendude seeriad, millele saab pileteid osta reisibüroodest.

«Mulle tundub, et see suvi saab olema Itaalia keskne! Meil pole mitte kunagi varem Itaalia lendudele nii palju istekohti müügis olnud. Nii Wizz Air kui Ryanair pakuvad lende erinevatesse Itaalia linnadesse. Itaalia on märksõna regulaarreiside poole pealt, lisaks on ka uusi huvitavaid tšarterlendude sihtkohti,» märkis Eero Pärgmäe.

Lennufirmad taastavad suve eel hoogsalt varasemast ajast tuttavaid lennuliine ja avavad ka mõned uued liinid. Näitena uutest sihtkohtadest alustas märtsis Wizz Air lende Veneetsiasse ning Ryanair Nürnbergi ja taasavas lennud Dublinisse. Wizz Air taastas varasemalt lennuplaanis olnud liinid Napolisse ja Rooma ning taasalustas lende Oslo Torp’i, Aegean Airlines alustas taas lende Ateenasse. Air Baltic lendab sellel suvel kokku 13. sihtkohta seal hulgas populaarsetesse suvesihtkohtadesse Malagasse ja Nice´i.

Uue lennufirmana alustas Tallinn-Antalya liinil regulaarlende SunExpress. Mahukad seeriad tellimuslende tehakse nagu ikka Türgi kuurortidesse, Kreeka saartele ja juba tuttavatesse Vahemere sihtkohtadesse. Sel suvel saab pakettreisi ja otselennuga ka Montenegrosse, Portugali, Madeirale ja Tuneesiasse – neid sihtkohti igal aastal lennujaama suviste tellimuslendude sihtkohtade valikus ei ole olnud.

«Ise planeerin lastega minna koolivaheajal Liverpooli. Ka sinna saab Tallinnast otse. Ühendkuningriikidest saab minna ka Edinburghi. Aga veel huvitav sihkoht just peredele mõeldes - ka Legolandi ehk Billundisse saab nüüd otse lennata,» sõnas lennujaama esindaja.

Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe loodab, et peale keerulist kriisi hakkab turismisektor taas kosuma. «Ma väga loodan küll! Eks see Ukraina tuli meile samuti suure šokina...peale seda uudist oli samuti näha, et inimesed on natuke äraootavad. Viimased kolm nädalat on aga broneeringud ja reisimine jällegi taastumas. Ma loodan, et see suvi tuleb peale Covid'it nüüd päris ilus,» sõnas ta.

«Jagame Tallinna lennujaama sotsiaalmeedia kanalites erinevaid ideid, kuhu võiks suvekuudel reisima minna. Just nendesse paikadesse, kuhu saab Tallinnast otselennuga. Ühe mõttena: eestlasi, kellel on maailmale midagi anda, on päris palju! Tore on ka nende tegemisi uudistama ja vaatama minna. Ärgem unustagem näiteks seda, et Ott Tänak sõidab ju jätkuvalt rallit ja mitmetesse paikadesse on võimalik teda toetama minna. Eriti huvitav sündmus saab olema kindlasti ka Rally Estonia, mis toimub Lõuna-Eestis - sel puhul saab päris suure koormuse meie Tartu lennujaam,» sõnas Pärgmäe.

Pärgmäe tuletas meelde, et vaatamata koroonaolukorra paranemisele ning mitmete riikide viirusreeglite leevenemisele või kaotamisele, tuleks jätkuvalt enne reisile suundumist vaadata üle sihtriigis kehtivad nõuded. Kindlasti soovitab ta enne reisi sihtriikide reeglitega tutvuda lennujaama kodulehel oleva IATA Timaticu rakenduse kaudu või Reisi Targalt lehel. Samuti tuleks lennufirma kodulehelt üle kontrollida, kas ja millised ennetusmeetmed kehtivad õhusõiduki pardal, sest kui Eestis maski kandmine ei ole enam kohustuslik, siis mitmed lennufirmad seda siiski jätkuvalt nõuavad.

Suvine lennuplaan kehtib 27. märtsist kuni 29. oktoobrini.