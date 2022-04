«Östrogeenitase tõuseb raseduse ajal ja see vähendab ajutiselt juuste väljalangemist. Selle tulemuseks on läikivamad, lopsakamad ja paksemad juuksed. Pärast lapse sündi aga organismi östrogeenitase langeb ja see võib põhjustada rohket juuste väljalangemist,» selgitas nahaarst Abha Gulati. Lisaks võib oma rolli mängida ka stress.