Viga, mida piima hoidmisel külmikus tehakse

Keane'i sõnul on parem hoida piima külmikus riiulil, pudeli uksele panemine on viga. Ta selgitas, et riiulitel hoitud toit on paremini jahutatud, nii püsib see kauem värske. «See on eriti oluline, kui teie külmik ei jahuta üldiselt piisavalt,» ütleb ta.