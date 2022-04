Kas ja kuidas saab alkohoolikust elukaaslast aidata?

Sõltuvusega võitlevate inimeste kaaslased tunnevad sageli meeleheitlikku soovi olukorda muuta või isegi usuvad, et see on nende kohustus, kuid see ei ole tõsi. Mõnikord on alkohooliku aitamiseks parim, mida saad teha, keskenduda omaenda vaimsele ja füüsilisele tervisele. Ilma selleta ei saa sa olla sõltlasele toetavaks partneriks. Ühtlasi on esimene samm aktsepteerida, et sina ei saa teist inimest muuta.