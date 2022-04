Eestlased kohtinguäppides: aina enam võib kohata paare, kelle suhe sai alguse näiteks Tinderist

Tinderit kasutavad Eestis igakuiselt kümned tuhanded inimesed ning võrreldes alternatiivsete rakendustega veedavad kasutajad seal keskmiselt märkimisväärselt rohkem aega. Võrreldes kohtumisäpi Bumble’iga kasutab üks kasutaja Tinderis kuu jooksul keskmiselt ligi 20 korda andmemahtu ja neli korda rohkem kui Grinderi kasutaja.

Siiski on võrgustatistikast näha, et uued ning alternatiivsed rakendused on vähesel määral Tinderi turuosa söömas. Mullu kasutas Tinderit aasta lõpus aasta algusega võrreldes kaks protsenti vähem kasutajaid, samas kui Bumble’i kasutajate hulk tõusis 75 protsenti ning Grindr’i kasutajate hulk 11 protsenti.

«Kui Tinder oli esimene suur ja laialdaselt levinud kohtinguäpp, siis tänaseks on turg oluliselt kirjum ning tooni annavad nišiäpid, mis on suunatud mõnele konkreetsele kasutajagrupile. See tähendab, et osad kasutajad on õnne proovimas just nende ootustega paremini sobivas rakenduses,» ütles Meelis Seer, Elisa uute teenuste valdkonna juht. Lisaks sellele on Tinder Gold kasutusõiguse ostmine üks enim levinud kulusid mobiilsete maksete kategoorias, jäädes alla ainult Youtube Premiumile.

«Bumble’i puhul on fookuses tõsisemad suhted, samas kui Grindr on mõeldud inimestele, kes otsivad samast soost tutvusi. Tinder on seevastu aga kõige laiapõhjalisem ning annab kasutajatele vabaduse läheneda tutvuste sobitamisele just nii nagu ise soovitakse.»

Olenemata rakendusest on statistikast selgelt näha, et kõige menukam aeg kohtingurakenduste avastamiseks on suvekuud. 2021. aastal kasutas kõige menukamal kuul, ehk juulis, kolme kohtinguäppi kokku 12 protsenti rohkem kasutajaid kui märtsis ehk kõige madalama kasutusega kuul.

Üldvaates püsib äppide kasutus võrdlemisi stabiilsena septembrist jaanuarini, millele järgneb märgatav langus veebruaris ning märtsis, seda nii kasutajate hulga kui ka tarbitud andmemahu arvestuses. Aprilliga pöördub trend taas tõusule ning kasutusaktiivsus püsib kõrgemana augusti lõpuni.

«Võib eeldada, et aasta algus on paljude jaoks kiirem periood, mil eelistatakse keskenduda muule kui uute inimestega tutvumisele. Suvekuud on seevastu tihti täidetud lõbusamate sündmuste ning puhkustega, mil ollakse avatumad ka oma suhtlusringkonna laiendamisele,» selgitas Seer.

Statistikast on näha viiteid ka sellele, et erinevate kohtingurakenduste kasutamine on tervikuna muutumas tavalisemaks. Kuigi kasutusaktiivsuse tippaeg langeb suvele, kasutas möödunud aasta lõpus erinevaid kohtingurakendusi protsendipunkti jagu rohkem inimesi kui aasta alguses.