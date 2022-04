Lugeja küsib, jurist vastab: kas kaksikute pealt saab 20 päeva lapsepuhkust?

Kui varasema süsteemi järgi oli vanematel kahepeale õigus saada lapsepuhkust olenevalt laste vanusest ja arvust kas kolm või kuus tööpäeva aastas, siis alates selle aasta 1. aprillist on uue süsteemi kohaselt õigus lapsepuhkusele mõlemal vanemal eraldi ja lapsepõhiselt. See tähendab, et nii emal kui isal on ühe lapse peale 10 lapsepuhkuse päeva (vanemate peale kokku 20 tööpäeva) kuni laps saab 14-aastaseks. Kui lapsi on kaks, siis on emal ja isal mõlema lapse peale 20 lapsepuhkuse päeva (vanemate peale kokku 40 tööpäeva) jne.