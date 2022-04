Ehmatav põhjus, miks hotellikülastaja kurdiks jäi

Kohtudokumentide järgi süüdistatakse hotelli raskes hooletus – sealhulgas ka selles, et hotellis ei tehtud kahjuritõrjet ega koristatud tube. Hagi esitanud mees maganud möödunud aasta juulis oma hotellitoas, kui väidetavalt roomas talle kõrva sisse sitikas. See äratanud mehe üles, kuna põhjustas «äärmuslikku valu ja kuulmiskaotust», seisab kohtupaberites. Samuti väidab ta, et juhtumi tagajärjel on häiritud tema rutiin nii kodus kui ka tööl, vahendab Daily Star.