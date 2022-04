12 seksiga seotud asja, millest mehed ei hooli, kuigi naised nii arvavad

Naised ei tohiks liiga palju mõelda sellele, mida mees seksist arvab või mida meest seksi ajal häirida võib. Allpool on välja toodud kaksteist seksiga seotud asja, millest naised arvavad, et mehed on häiritud, kuid see pole tavaliselt tõsi. Naised mõtlevad nendele asjadele, kuid meeste jaoks pole need tavaliselt olulised.