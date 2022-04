Ametnikud: Venemaa plaanib muuta seadust, et võimaldada röövitud laste kiiret adopteerimist

Ukraina poliitik Ljudmõla Denissova ütles sotsiaalmeedialehel tehtud avalduses , et Venemaa Föderatsioon muudab seadusi, et võimaldada Donbassist pärit laste lapsendamise kiirendatud menetlust.

Väidetavalt on Venemaa valitsus küüditanud juba üle 121 000 lapse. Poliitiku sõnul on röövitute seas nii orvuks jäänud lapsi kui ka neid, kelle vanemad on tegelikult elus.

Ukraina presidendi laste õiguste nõuniku Daria Herassõmtšuki sõnul on selline lapsendamine lapse õiguste rikkumine. «Eelkõige rikub see ÜRO lapse õiguste konventsiooni reegleid,» tõdeb ta oma Facebooki postituses.

8. aprillil teatas ÜRO, et ametliku info kohaselt on tapetud 1626 ukrainlast, kellest 63 olid lapsed. Siiski usutakse, et need arvud on palju väiksemad, kui tegelik hukkunute arv.