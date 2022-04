Olena Zelenska avaldas, millised olid presidendist abikaasa esimesed sõnad pärast Venemaa rünnakut

44-aastase Olena sõnul oli eelmine päev täiesti tavaline päev: «Lapsed tulid koolist koju, tavalised kodutööd, valmistumine järgmiseks koolipäevaks...» Midagi nii kohutavat oli raske ette kujutada. Võimalikust invasioonist oli küll räägitud ning see mõte tekitas ärevust, kuid raske oli uskuda, et midagi sellist võiks 21. sajandil toimuda.

«Ärkasin millalgi kella 4-5 vahel öösel kolina peale. Ma ei saanud kohe aru, et see oli plahvatus. Ma ei saanud üldse aru, mis see olla võiks. Mu mees ei olnud voodis. Kuid püsti tõustes nägin teda korraga, juba riides, ülikonnas nagu tavaliselt. «See algas.» See on kõik, mida ta ütles,» meenutab Olena õudusega alanud hommikut.