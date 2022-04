Armastatud saatejuht Owe Petersell: kui tuju halb, siis tahan olla iseendaga

Tänavu saab raadio Elmar 25-aastaseks. Eestis ainulaadse raadiojaama sünni juures oli ka ajakirjanik ja tolleaegne Elmari juht Owe Petersell. «Raadio Elmar on minu elust hästi suur osa olnud. Mina ja mõned inimesed olime siin tööl veel enne seda, kui raadio Elmar esimest korda eetrisse läks - tegime kuiva trenni, ilma eetrisse minemata,» meenutas Owe Petersell.

Mees lisas, et Elmar sündis Tartus, Tiigi tänaval. «Tegime väikeses stuudios saadet ja see läks eetrisse ainult Tallinnas. Kõik oli tohutult põnev. Kuigi olen olnud alati suur muusikafänn, ei osanud nooruspõlves isegi unistada, et ühel päeval võiksin raadiosse tööle minna. Kõik oli puhas juhus,» lisas Petersell, kes oli paarkümmend aastat Elmari juht ja teenäitaja.

«Tänaseks olen elu ja tööga Tallinnas ning see paik on muutunud minu jaoks samuti koduseks. Tartu ja Tallinn - tegelikult pean neid mõlemaid kodulinnaks. Töötan ETV's ja mul läheb seal hästi - see amet pakub mulle palju väljakutseid. Otsesaade stuudios, mitu kaamerat ümber...esimesel saatepäeval ei saanud absoluutselt aru, kuhu isegi vaatama pean,» naeris ta.

Mees on andnud suure osa oma karjäärist just raadio- ja teletööle. «Pärast Elmarist lahkumist olin üldse mingi aeg töötegemisest kõrval. Siis läksin tööle Botaanikaaeda ja mul hetkekski ei tekkinud tunnet, et tahaksin tagasi telesse või raadiosse. Ühel hetkel kutsuti mind taas meediavaldkonda, esialgu ütlesin neile ära. Siis meelitati, räägiti läbi...ja lõpuks läksin ERR'i,» rääkis ta.

Owe Petersell tähistab 11. aprillil oma 50. sünnipäeva. Tuli välja, et tähistamine toimub pigem tema enda sees ja suurte pidude korraldamisega ta vaeva ei näe. «Minu sünnipäevade pidamise harjumus on olematu - ma ei armasta neid pidada ja ma ei ole neid praktiliselt ka pidanud. Ainus sünnipäev, mida korralikult tähistasin oli siis, kui sain 18! Pärast seda ei ühtki,» muigas mees.

Petersell märkis, et viilib iga aastal oma sünnipäeva paiku osavalt peomeeleolu keskelt kõrvale. «Teen seda nii palju, kui vähegi võimalik. Ütlen alati oma sugulastele ja tuttavatele: «ootame kui suvi tuleb, teeme siis peo». Suveks on muidugi kõigil see teema juba meelest läinud,» lisas ta.

«Ühel aastal juhtus aga nii, et unustasin oma sünnipäeva sootuks! Olin tudengite grupiga Saksamaal ja ei jälginud kalendrit. Paar päeva hiljem tuli meelde, et mul oli sünnipäev. Mulle ei meeldi sünnipäevaga seotud tähelepanu ja seetõttu ma ei korralda sel puhul ka üritusi. Ma kahtlustan, et see saab ka tänavu aastal nii olema,» sõnas ajakirjanik.