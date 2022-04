Pärnus toimuv loengusari õpetab keskeast rõõmu tundma

Ametlikuks keskea alguseks on erinevate allikate alusel loetud nii 35. eluaastat kui ka 55. eluaastat. Statistikaameti andmetel on Eestis antud vanusevahemikus üle 250 000 inimese.

VIV Living OÜ juhatuse liikme Laura Päiti sõnul on ainult vanuse alusel inimese eluetapi defineerimine keeruline, kuna see on iga inimese puhul individuaalne. Pigem tähistab keskiga teatud elustiililisi muutusi, millega võib olla keeruline kohaneda. «Ebakindla üleminekuperioodiga toimetulemiseks on oluline õppida praeguste ja tuleviku väljakutsetega toime tulema. Enamasti kohtutakse just keskeas väljakutsetega, mis tekivad uut eluetappi alustades ja oma senist elu ümbermõtestades,» sõnas Päit. «Eluetapi muutustega kerkivad uuel moel esile identiteedi, elustiili, väärtuste ja hoiakute küsimused ning muutuvad rollid peresüsteemides.»